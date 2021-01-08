Появились подробности о состоянии тяжелобольного Грачевского

Появились подробности о состоянии тяжелобольного Грачевского
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Худрук "Ералаша" находится в реанимации

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский, госпитализированный в начале января Нового года с вирусной пневмонией, в тяжелом состоянии. Известно, что 71-летний сценарист не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Друзья режиссера рассказали, что у Грачевского выявили 75% поражения легких. В настоящее время сценарист находится в реанимационном отделении.

На сегодняшний день медперсонал оценивает состояние Грачевского как "стабильно тяжелое". Пневмония, вызванная осложнениями из-за коронавируса, сопровождается бактериальным заражением, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, о болезни Грачевского стало известно еще в декабре. Тогда сообщалось о том, что режиссер находился на домашнем лечении. Сам сценарист заявлял, что позднее его госпитализировали в одну из столичных больниц, подключив к капельницам, однако Борис старался сохранять присущий ему оптимизм.

Создателя "Ералаша" решил поддержать актер Станислав Садальский, опубликовавший в своем микроблоге снимки с кинорежиссером. На фото Грачевский улыбается, несмотря на кислородную маску, которую надел по требованию лечащих врачей.

Егор МАЛКОВ

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