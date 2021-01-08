Кинула букеты на пол: известный пародист поведал о первой встрече с Пугачевой

Кинула букеты на пол: известный пародист поведал о первой встрече с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
По признанию Пескова, у него от волнения подкосились ноги

Артист страшно перенервничал, когда к нему на концерт явилась сама Примадонна.

Пародист Александр Песков в своей книге "Мужчина в колготках" рассказал о первой встрече с Аллой Пугачевой. Произошло это знаменательное событие еще в начале девяностых. В его программе день знакомства была в том числе и пародия на звезду. Песков вспоминает, что, узнав о присутствии в зале Аллы Борисовны, жутко перенервничал. У него даже подкосились ноги.

Закончив выступление, Песков отправился в гримерку и принялся ждать певицу. По прошествии получаса артист уже было потерял всякую надежду. Но тут открылась дверь и появилась Пугачева в окружении журналистов и с целой охапкой букетов, которые она бросила на пол к ногам Пескова. Об этом пишет "СтарХит".

Молодой артист и Примадонна общались с полчаса. При этом звезда поинтересовалась, почему ей так мало времени отвели в выступлении Пескова. Когда Пугачева уже уходила, пародист вспомнил, что припас бутылочку шампанского, чтобы угостить Аллу Борисовну. Однако певица выпить с ним отказалась, объяснив это тем, что Песков еще слишком молод.

На днях Алла Борисовна поздравила поклонников с Новым 2021 годом. В честь праздника певица выложила свежее фото. Пользователи в Инстаграм оценили честное селфи Пугачевой без макияжа.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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