"Дед меня обожал": внучка Лазарева рассказала о своих отношениях с артистом

"Дед меня обожал": внучка Лазарева рассказала о своих отношениях с артистом
АГН Москва/www.globallookpress.com
Молодая актриса поверила в себя после слов маэстро

Тридцатилетняя актриса Полина Лазарева, внучка народных артистов Светланы Немоляевой и Александра Лазарева, окончила ГИТИС еще десять лет назад. Сейчас звезда работает в труппе театра имени Маяковского и мечтает встретить своего возлюбленного, с которым намерена провести рядом всю оставшуюся жизнь.

Однажды Полина отправилась с отцом на один из театральных спектаклей, после чего вдохновилась и решила пойти по родительским стопам. Студенческие годы прошли в постоянной учебе – в девять утра первая лекция, в десять вечера – отработка сценических движений.

"Не особо сопротивлялась обстоятельствам. Если что-то не получается, значит, время не пришло", - рассказала актриса.

Лазарева довольно близка со своей знаменитой бабушкой, Светланой Немоляевой. Вместе живут в одном доме, работают на одной работе и играют в одной труппе. Полина признается: важнее семьи для нее нет ничего на свете. В жестоком мире без поддержки кровных родственников, уверена артистка, не прожить.

О своем знаменитом деде актриса говорит с любовью и почтением. Лазарев-старший души не чаял в ненаглядной внучке, постоянно нахваливая ее в разговоре со всеми.

"Дед меня обожал, что бы я ни сделала", – поведала Полина.

После этого сама Полина начала верить в себя, о чем призналась в интервью журналу "7Дней".

Сама Немоляева рассказала, что из-за пандемии осталась без работы после 60 лет на сцене.

Егор МАЛКОВ

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ГостьВозглавлять можно регионо, а не должность главы региона! Чушь безграмотная!
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Бездари малограмотные! Работают на одной работе - где вы такое слышали? Работают в одном театре!!!!
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