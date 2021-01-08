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Тридцатилетняя актриса Полина Лазарева, внучка народных артистов Светланы Немоляевой и Александра Лазарева, окончила ГИТИС еще десять лет назад. Сейчас звезда работает в труппе театра имени Маяковского и мечтает встретить своего возлюбленного, с которым намерена провести рядом всю оставшуюся жизнь.
Однажды Полина отправилась с отцом на один из театральных спектаклей, после чего вдохновилась и решила пойти по родительским стопам. Студенческие годы прошли в постоянной учебе – в девять утра первая лекция, в десять вечера – отработка сценических движений.
"Не особо сопротивлялась обстоятельствам. Если что-то не получается, значит, время не пришло", - рассказала актриса.
Лазарева довольно близка со своей знаменитой бабушкой, Светланой Немоляевой. Вместе живут в одном доме, работают на одной работе и играют в одной труппе. Полина признается: важнее семьи для нее нет ничего на свете. В жестоком мире без поддержки кровных родственников, уверена артистка, не прожить.
О своем знаменитом деде актриса говорит с любовью и почтением. Лазарев-старший души не чаял в ненаглядной внучке, постоянно нахваливая ее в разговоре со всеми.
"Дед меня обожал, что бы я ни сделала", – поведала Полина.
После этого сама Полина начала верить в себя, о чем призналась в интервью журналу "7Дней".
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