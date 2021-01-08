Скончалась известная актриса

Звезде фильма "Полицейская академия" было 73 года

Мэрион Рэмси ушла из жизни 7 января. 73-летняя актриса умерла в Лос-Анджелесе, в собственном доме. Печальное известие передает издание Variety.

О причине смерти звезды пока ничего не известно. Также не сообщается о дате и месте траурной церемонии.

Рэмси известна по роли в фильма "Полицейская академия". Также артистка участвовала во многих шоу на Бродвее.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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