Звезда лишилась волос из-за химиотерапии, но сдаваться не собирается

Звездная актриса Александра Яковлева, которая запомнилась миллионам советских людей по фильмам "Чародеи" и "Экипаж", после завершения профессиональной карьеры не перестает вдохновлять россиян. После того, как ей поставили диагноз рака груди, знаменитость впала в депрессию, однако смогла вернуться к жизни и найти в ней смысл.

Каждый день Александра демонстрирует, что такой диагноз вовсе не является приговором, несмотря на то, что актриса находилась на грани жизни и смерти. Яковлева ведет в Сети свой блог, где рассказывает поклонникам о своих проблемах, делясь личным.

Так, после новогодних праздников звезда опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой радостно обнимает своего близкого друга. В кадре звезда позирует в белом свитере и вязаной шапочке.

По информации медиа, Александра прошла многочисленные курсы химиотерапии, однако даже после выпадения волос продолжает сохранять веру в лучшее, настраиваясь на полное выздоровление.

Как отмечает радио kp.ru, по всей вероятности, в настоящее время Яковлева находится в стадии ремиссии.