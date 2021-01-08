Стало известно, с кем фигурист провел Рождество

Долгожданное ледовое шоу "Спящая красавица" прошло 7 января. Главные роли в художественной постановке исполнили знаменитые фигуристы Татьяна Навка с Петром Чернышевым.

Как пишут СМИ, супруг звездной актрисы Анастасии Заворотнюк проводил сутки на тренировках, пытаясь отработать роль на льду до совершенства, чтобы порадовать зрителя своим исполнением во время новогодних праздников.

Полностью отдалась делу и Татьяна Навка. Тем не менее, по каким-то причинам спортсменка в этот раз не вышла на лед. Вместо нее главную роль в "Спящей красавице" исполнила фигуристка Маргарита Дробязко, которая изначально должна была отыграть другого персонажа.

Как пишет "Экспресс-газета", Маргарита вовсе не разочаровала зрителей, так как в основном собрала восторженные комментарии после своего выступления. Спортсменке удалось исполнить роль главной героини, воплотив все черты своего персонажа. Дробязко даже смогла взлететь к потолку ледового дворца на специальных тросах безо всякого страха.

Сама же Навка выступила в постановке "Аленький цветочек", которое прошло в Сочи. Звезда выразила благодарность своим поклонникам за проявленную любовь и внимание.

Ранее сообщалось о том, что Чернышев стал пропадать из дома, несмотря на то, что раньше постоянно поддерживал страдающую от рака супругу.