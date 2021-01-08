Муж Заворотнюк засветился в компании эффектной брюнетки

Муж Заворотнюк засветился в компании эффектной брюнетки
Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Стало известно, с кем фигурист провел Рождество

Долгожданное ледовое шоу "Спящая красавица" прошло 7 января. Главные роли в художественной постановке исполнили знаменитые фигуристы Татьяна Навка с Петром Чернышевым.

Как пишут СМИ, супруг звездной актрисы Анастасии Заворотнюк проводил сутки на тренировках, пытаясь отработать роль на льду до совершенства, чтобы порадовать зрителя своим исполнением во время новогодних праздников.

Полностью отдалась делу и Татьяна Навка. Тем не менее, по каким-то причинам спортсменка в этот раз не вышла на лед. Вместо нее главную роль в "Спящей красавице" исполнила фигуристка Маргарита Дробязко, которая изначально должна была отыграть другого персонажа.

Как пишет "Экспресс-газета", Маргарита вовсе не разочаровала зрителей, так как в основном собрала восторженные комментарии после своего выступления. Спортсменке удалось исполнить роль главной героини, воплотив все черты своего персонажа. Дробязко даже смогла взлететь к потолку ледового дворца на специальных тросах безо всякого страха.

Сама же Навка выступила в постановке "Аленький цветочек", которое прошло в Сочи. Звезда выразила благодарность своим поклонникам за проявленную любовь и внимание.

Ранее сообщалось о том, что Чернышев стал пропадать из дома, несмотря на то, что раньше постоянно поддерживал страдающую от рака супругу.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Анастасия ощутила как из её головы с треском вылезли метровые ветвистые двухсторонние рога.
1
новости партнеров
По теме

Когда россиянам могут заблокировать счета: ответ Банка России

В ЦБ назвали условия

У России появился шанс спасти "Северный поток – 2"

Реализации проекта могут способствовать беспорядки в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей