Блогер намекнула на фальшивую сущность церемонии

Ксения Собчак прокомментировала новость о свадьбе Ольги Бузовой и ее избранника Давида Манукяна, состоявшейся на Мальдивах. Скандально известная телеведущая вспомнила, что однажды исполнительница хита "Мало половин" уже выходила замуж на островах.

Накануне телеграм-канал "НеМалахов" написал про церемонию бракосочетания певицы и рэпера. Свадьба на Мальдивах считается символической, так как не имеет юридической силы в России, отмечается в сообщении. Чаще всего к подобному ходу прибегают ради пиара. В пример были приведены "браки" Виктории Лопыревой и Федора Смолова, Алены Водонаевой и Алексея Малоканова, а также других звезд.

В личном Телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак ответила на разоблачающую публикацию.

"Помнится, Оля и сама на Мальдивах уже как-то "жанилась", – подколола блогер бывшую коллегу.

Ксения имела в виду свадьбу Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, которая состоялась на островах в 2013 году. Однако спустя три года артистка и футболист развелись.

Нынешняя свадебная церемония на пляже обошлась певице и ее возлюбленному в 700 долларов – это более 50 тысяч рублей, передает "Комсомольская Правда".

Ранее стало известно о том, что Собчак шокировала поклонников снимком в гробу.