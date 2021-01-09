Сын Валерии оставил жену и ребенка

Сын Валерии оставил жену и ребенка
Арсений Шульгин. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Арсений уехал из Москвы

Новоиспеченный муж и счастливый отец укатил в Сочи.

Арсений Шульгин буквально через несколько дней после появления на свет дочери решил оставить жену и ребенка. Он отправился на отдых в Сочи. Восстанавливается сын Валерии на горнолыжном курорте – в Инстаграм Арсения появились сторис, где он поделился с подписчиками местными красотами. Однако не у всех молодой папа нашел поддержку.

Фото: https://www.instagram.com/arseniy_shulgin/

Как признался сам Арсений, его соцсети буквально взорвались возмущенными сообщениями. Мол, как можно оставить Лиану с малышкой Селин и беззаботно отдыхать? Атаковали и его супругу в Инстаграм. Чтобы остановить поток негатива, пара была вынуждена объясняться перед публикой.

Арсений написал критикам, что весь год будет "фигачить" и заниматься семьей. Поэтому на том, чтобы он отдохнул, настояли все. Шульгин напомнил, что пять дней провел с женой в больнице.

Фото: https://www.instagram.com/arseniy_shulgin/

Лиана написала в своем Инстаграм:

"Никогда и никому не позволю лезть в нашу семью".

Молодая мама добавила, что была только за, чтобы муж отдохнул несколько дней, ибо он постоянно работает и уделяет все свободное время семье. Подписчики же раздули из этой поездки целую трагедию, подытожила она.

Ранее Лиана рассказала, как проходили роды, и назвала рост и вес малышки Селин. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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