Телеведущая расставила все точки над i

Регина Тодоренко высмеяла слухи о расставании с мужем – певцом Владом Топаловым. В качестве доказательства звезда трэвел-шоу "Орел и решка" опубликовала свежий снимок с избранником.

Тодоренко решила пообщаться с поклонниками в разделе "сторис". Один из подписчиков поинтересовался, действительно ли в звездной семье произошел разрыв.

В ответ Регина прикрепила фотографию, на которой супруги лежат в одной кровати. Телеведущая решила пошутить, воспользовавшись тем фактом, что во сне Топалов повернулся к ней спиной.

"Конечно!! Сегодня повернулся ко мне задом", – написала Тодоренко.

Напомним, Регина и Влад сыграли свадьбу в 2018 году. Сейчас супруги растят общего сына – 2-летнего Майкла.

Примечательно, что слухи о проблемах в семье Тодоренко и Топалова периодически появляются в СМИ. Недавно на эту тему высказалась астролог Афина Март. Женщина заявила, что брак звезды "Орла и решки" и экс-солиста группы Smash обречен. Якобы в 2021 году Регину и Влада ждет болезненное расставание.