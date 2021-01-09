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Экс-супруг Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, приехал на новогодние праздники к дочери Софии. Совместные фотографии и видео с наследницей появились на инстаграм-странице бизнесмена.
В разделе "сторис" Налчаджиоглу показал, как весело они с дочерью проводили время. Мурат и София посетили яркое представление в Москвариуме, сходили в кафе, а также посмотрели мультфильмы. Также 9-летняя девочка презентовала отцу свои любимые игрушки.
Бывший муж Ани Лорак отметил, что времяпровождение с наследницей стало для него лучшим событием за последнее время.
Напомним, певица и бизнесмен развелись в 2019 году. По некоторым данным, Налчаджиоглу изменил звездной супруге, что и послужило причиной разрыва.
После расставания дочь София осталась жить с матерью. Несмотря на предательство со стороны мужа, Ани Лорак не стала запрещать ему видеться с наследницей. При первой возможности Мурат прилетает к ребенку из Турции, где он живет на постоянной основе.
Ранее стало известно о том, что Ани Лорак восхитила поклонников изменившейся внешностью.
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