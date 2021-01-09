Бывший муж Ани Лорак приехал к дочери на новогодние праздники

Бывший муж Ани Лорак приехал к дочери на новогодние праздники
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнесмен остался в восторге от времяпровождения с наследницей

Экс-супруг Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, приехал на новогодние праздники к дочери Софии. Совместные фотографии и видео с наследницей появились на инстаграм-странице бизнесмена.

В разделе "сторис" Налчаджиоглу показал, как весело они с дочерью проводили время. Мурат и София посетили яркое представление в Москвариуме, сходили в кафе, а также посмотрели мультфильмы. Также 9-летняя девочка презентовала отцу свои любимые игрушки.

Бывший муж Ани Лорак отметил, что времяпровождение с наследницей стало для него лучшим событием за последнее время.

Напомним, певица и бизнесмен развелись в 2019 году. По некоторым данным, Налчаджиоглу изменил звездной супруге, что и послужило причиной разрыва.

После расставания дочь София осталась жить с матерью. Несмотря на предательство со стороны мужа, Ани Лорак не стала запрещать ему видеться с наследницей. При первой возможности Мурат прилетает к ребенку из Турции, где он живет на постоянной основе.

Ранее стало известно о том, что Ани Лорак восхитила поклонников изменившейся внешностью. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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