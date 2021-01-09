Актриса намерена добиться справедливости

Людмила Артемьева, известная по роли Ольги Николаевны Ковалевой в юмористическом сериале "Сваты", рассказала о том, что она попала в неприятную ситуацию. По словам артистки, мошенники создали инстаграм-аккаунт от ее имени, который по какой-то причине руководство соцсети отметило как официальный.

Артемьева пожаловалась на то, что представители "Инстаграм" никак не реагируют на ее просьбу заблокировать аккаунт. При этом злоумышленники периодически занимаются сбором денег от лица актрисы, а также рекламируют продукцию сомнительного качества, передает Nation News.

Со всей ответственностью заявляю, что я не имею никакого отношения ни к этой странице, ни к той гадости, которую они рекламируют, ни к сбору денег на банковскую карту, – отметила Артемьева.

Людмила Викторовна сообщила, что из-за действий мошенников она больше не фотографируется с поклонниками и не дает интервью. Артистка объяснила, что вся информация моментально появляется в фальшивом аккаунте, вводя ее фанатов в заблуждение.

В конечном итоге Артемьева подала в суд на "Инстаграм" за бездействие, пишет тот же источник.

Ранее стало известно о том, как сложилась личная жизнь Людмилы Артемьевой.