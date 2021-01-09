Жена Юдашкина трогательно поздравила супруга с годовщиной свадьбы

Жена Юдашкина трогательно поздравила супруга с годовщиной свадьбы
Валентин Юдашкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Публикация появилась на инстаграм-странице женщины

В личном микроблоге супруга Валентина Юдашкина, Марина, поздравила именитого мужа с важным событием – годовщиной их свадьбы. Модельер и его избранница состоят в браке вот уже 33 года.

"Я люблю тебя, мой милый, самый лучший у меня!" – написала Марина.

Женщина отметила, что Валентину очень повезло встретить на своем пути такую жену, ведь она является расторопной хозяйкой. Также супруга Юдашкина заявила – и ей, в свою очередь, посчастливилось найти самого лучшего мужа.

Трогательный текст Марина сопроводила фотографиями с модельером. На снимках супруги улыбаются, наслаждаясь обществом друг друга.

В комментариях под публикацией подписчики Юдашкиной начали поздравлять пару с годовщиной свадьбы.

"Любимые наши! Поздравляем!" – написала Алла Пугачева.

Также свои поздравления оставили Игорь Николаев, Владимир Винокур, Олеся Судзиловская, Эвелина Хромченко и другие.

Отметим, что за 33 года совместной жизни Валентину и Марине пришлось пройти через большое количество трудностей. Самым большим испытанием стала новость о болезни Юдашкина. В 2016 году появилась информация, что модельер страдает от онкологии.

Несмотря на страшный недуг супруга, Марина продолжает во всем поддерживать заслуженного деятеля искусств, вселяя в него веру в благоприятный исход. 

Ранее подруга Юдашкина раскрыла подробности о его состоянии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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