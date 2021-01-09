У 82-летней актрисы нашли пресловутый вирус

Известную советскую и российскую артистку Лию Ахеджакову госпитализировали с серьезным заболеванием. Об этом стало известно СМИ.



Журналистам удалось выведать, что звезда культовой киноленты "Служебный роман" оказалась заражена коронавирусом. При этом у пожилой знаменитости есть и другие проблемы со здоровьем.

По данным "Пятого канала", у Ахеджаковой обострился ряд хронических заболеваний. Сейчас актриса находится в одной из московских больниц.

Серьезное ухудшение состояния Ахеджаковой подтвердил ее продюсер. Впрочем, по его словам, переживать не стоит – Лия Меджидовна находится в норме, однако все же нуждается в уходе медицинских специалистов.

Напомним, минувший год унес жизни многих видных деятелей искусства. Не прошло и месяца, как Ахеджакова выступила с прощальным словом на траурной церемонии по случаю смерти известного советского артиста Валентина Гафта.