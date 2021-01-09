Резко ухудшилось состояние: Ахеджакова попала в больницу

Резко ухудшилось состояние: Ахеджакова попала в больницу
Лия Ахеджакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
У 82-летней актрисы нашли пресловутый вирус

Известную советскую и российскую артистку Лию Ахеджакову госпитализировали с серьезным заболеванием. Об этом стало известно СМИ.

Журналистам удалось выведать, что звезда культовой киноленты "Служебный роман" оказалась заражена коронавирусом. При этом у пожилой знаменитости есть и другие проблемы со здоровьем.

По данным "Пятого канала", у Ахеджаковой обострился ряд хронических заболеваний. Сейчас актриса находится в одной из московских больниц.

Серьезное ухудшение состояния Ахеджаковой подтвердил ее продюсер. Впрочем, по его словам, переживать не стоит – Лия Меджидовна находится в норме, однако все же нуждается в уходе медицинских специалистов.

Напомним, минувший год унес жизни многих видных деятелей искусства. Не прошло и месяца, как Ахеджакова выступила с прощальным словом на траурной церемонии по случаю смерти известного советского артиста Валентина Гафта.

Ольга ФЕДОРОВА

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М
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Андрей Николаевич
Есть шанс, что уйдёт в мир иной, ещё одна <цензура>, кричавшая с экранов телевидения, в 1993 году ,когда предатель Ельцин, расстреливал парламент, : "Давите их Виктор Степанович давите!"....Мне её не жаль!Жалко, что Басилашвили пока вроде бы как выжил...
и правильно что расстрелял,он в отличии от того же януковича предотвратил гражданскую войну в россии,все эти макашовы,рудские и хасбулатовы те еще упыри были,а борис хоть и не подарок был русский мужик и жил по законам того времени,эт счас все умные задним числом,хотя то что нынешн елита воротит тысячу раз аукнится потомками..
Гость
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Тьфу тьфу тьфу!Не сглазить
Белый бычок
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Господи, когда же ты приберешь ВСЕХ дол...ов, орущих <цензура>...ю на всех углах!!!!

Андрюша, закрой свой гнилой фонтан. Их надо было давить, прокоммундистических <цензура>, которые вели страну в бездну.

Ельцин тоже не ангел, но во всяком случае, лучше гнилых коммуняк
Андрей Николаевич
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Есть шанс, что уйдёт в мир иной, ещё одна <цензура>, кричавшая с экранов телевидения, в 1993 году ,когда предатель Ельцин, расстреливал парламент, : "Давите их Виктор Степанович давите!"....Мне её не жаль!Жалко, что Басилашвили пока вроде бы как выжил...
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