Актриса попросила совета у поклонников

Яна Кошкина не так часто затрагивает тему своей личной жизни. Однако недавно актриса все-таки решила сделать исключение и рассказать о том, как у нее обстоят дела на любовном фронте.

Артистка заявила, что она переживает сложные времена.

"Признаюсь, все непросто у меня сейчас..." – отметила Кошкина.

Яна рассказала о вечном противостоянии сердца и разума, которое не дает ей покоя.

"Сердце разрывается на части, а голова пытается мыслить хладнокровно", – разоткровенничалась звезда.

Актриса обратилась за советом к подписчикам. Она поинтересовалась, к чему лучше прислушаться.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни отметили, что сердце никогда не посоветует плохого, поэтому нужно поступать так, как оно велит. Другие же призвали опираться на разум.

Текст артистка сопроводила фотографией из ресторана. На снимке Яна позирует за столом в черном пиджаке, демонстрируя глубокое декольте.

Ранее Кошкина поделилась с поклонниками смелым кадром, сделанным на кровати.