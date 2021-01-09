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Олега Басилашвили, который попал в больницу с коронавирусом, сегодня отпускают домой. Народный артист СССР пошел на поправку, волноваться не о чем.
О состоянии актера РИА Новости рассказали в БДТ им. Товстоногова. Как стало известно ранее, вместе с Басилашвили заболела и его жена. Ее тоже положили в больницу.
Не удалось избежать заражения и Ахеджаковой. Сегодня СМИ сообщили, что актриса попала в больницу.
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