В театре сообщили о состоянии Басилашвили

Поклонники могут вздохнуть с облегчением

Олега Басилашвили, который попал в больницу с коронавирусом, сегодня отпускают домой. Народный артист СССР пошел на поправку, волноваться не о чем.

О состоянии актера РИА Новости рассказали в БДТ им. Товстоногова. Как стало известно ранее, вместе с Басилашвили заболела и его жена. Ее тоже положили в больницу.

Не удалось избежать заражения и Ахеджаковой. Сегодня СМИ сообщили, что актриса попала в больницу.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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