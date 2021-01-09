"Резко выпали волосы": в Сети появилось фото лысого Мартиросяна

"Резко выпали волосы": в Сети появилось фото лысого Мартиросяна
Гарик Мартиросян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист вместе с супругой появился на звездной вечеринке

Накануне Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков устроили у себя дома посиделки в кругу близких друзей. На домашнюю вечеринку были приглашены Сосо Павлиашвили и Гарик Мартиросян со своими супругами – Ириной и Жанной. Особое внимание подписчиков привлек новый имидж резидента Comedy Club.

На фотографии Мартиросян предстал лысым, чем шокировал пользователей "Инстаграм". Поклонники, привыкшие к пышной шевелюре ведущего, задались вопросом – куда делись волосы Гарика.

"Гарика не узнала", "Как резко выпали у Гарика волосы!!!", "Этот лысый человек – Мартиросян?", "Почему Гарик лысый???" – не унимались комментаторы.

Многие отметили, что звездное фото получилось замечательным, ведь на нем запечатлены такие "добрые лица".

"Какие вы все классные", – отметила одна из подписчиц Ковальчук.

Ранее в Сети появились слухи о романе Гарика Мартиросяна и Яны Кошкиной. Супруга юмориста, Жанна, высказалась по этому поводу, пошутив, что она тоже хотела бы быть любовницей пышногрудой актрисы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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