Фигурист решил прервать поток лживой информации

Вот уже долгое время вокруг семьи онкобольной Анастасии Заворотнюк ходят различные слухи. Родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" стараются пропускать все мимо ушей, оберегая друг друга от информационной грязи. Однако рано или поздно терпению приходит конец. Так и произошло в случае с мужем актрисы – Петром Чернышевым.

Прочитав, что про его семью пишут в СМИ, фигурист пришел в ужас.

"Это безобразие какое-то!" – высказался он.

Чтобы прервать поток лживой информации, Чернышев решил рассказать, как устроен их быт.

"У нас есть замечательная помощница. Она воспитала наших детей. Нам активно помогала и помогает", – сообщил Петр.

Мужчина добавил, что помимо домработницы с ними живет и мать Заворотнюк – Валентина Борисовна. Она тоже всячески помогает в быту, пишет издание Popcake.

Фигурист акцентировал внимание на том, что дополнительная помощь никак не связана с болезнью Анастасии. Также Чернышев призвал поклонников не зацикливаться на негативных моментах, а верить в лучшее.

Ранее появилась информация о том, что муж Заворотнюк провел Рождество в компании другой женщины.