Звезда попыталась исправить оплошность, но было поздно

Ольга Бузова, которая сейчас парит на крыльях любви, отдыхая на Мальдивах с рэпером Давой, исправно выкладывает подробные фото и видео отчеты в Инстаграм.

Вероятно, с одним из таких фоторепортажей Бузова поторопилась – туда затесался пикантный снимок, где видна обнажившаяся грудь певицы. Ольга позировала в платье с декольте и в какой-то момент, видимо, неудачно повернулась.

Бузова попыталась исправить оплошность и удалила фото. Однако было уже поздно. Снимок уже разлетелся по Сети и в СМИ, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что Бузова и Дава сыграли свадьбу на Мальдивах. О церемонии язвительно высказалась Собчак.









Бузова оконфузилась с выпавшей из платья грудью0









Бузова оконфузилась с выпавшей из платья грудьюinstagram.com / @ne_buzova86

Мале, 9 января. Певица и телеведущая Ольга Бузова случайно опубликовала фотографию, на которой видна выпавшая из платья грудь. Звезда тут же удалила снимок, но он уже распространился по Сети.

Знаменитость отдыхает на Мальдивах, празднуя бракосочетание с Давидом Манукяном. После романтического ужина в компании любимого она решила сфотографироваться в элегантном платье. На опубликованном снимке ведущая опирается на деревянное ограждение, томно прикрывая глаза. При этом грудь Бузовой "зажила" собственной жизнью и "выскочила" из глубокого декольте.

@buzova86 / Prt Scr instagram.com

Звезда удалила фото, как только заметила свой конфуз. Теперь в фотоотчете с Мальдив остались лишь романтические кадры, приседания и качание пресса с утра, разбор "мальдивской" косметички, фотогеничные коктейли и прогулка на катере. Звезда делится фотографиями с завидной регулярностью – так, что некоторые подписчики даже устали от бесконечных публикаций и Stories.

Сыгранная на Мальдивах свадьба не имеет силы на территории России, так что Бузова и Манукян, скорее, отрепетировали вступление в брак. Известный таролог ранее заявила, что не верит в реальное бракосочетание знаменитостей, и предрекла им скорый разрыв.