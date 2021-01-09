Какой конфуз: Бузова случайно выложила пикантное фото

Какой конфуз: Бузова случайно выложила пикантное фото
Ольга Бузова и Дава. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Звезда попыталась исправить оплошность, но было поздно

 Ольга Бузова, которая сейчас парит на крыльях любви, отдыхая на Мальдивах с рэпером Давой, исправно выкладывает подробные фото и видео отчеты в Инстаграм.

Вероятно, с одним из таких фоторепортажей Бузова поторопилась – туда затесался пикантный снимок, где видна обнажившаяся грудь певицы. Ольга позировала в платье с декольте и в какой-то момент, видимо, неудачно повернулась.

Бузова попыталась исправить оплошность и удалила фото. Однако было уже поздно. Снимок уже разлетелся по Сети и в СМИ, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что Бузова и Дава сыграли свадьбу на Мальдивах. О церемонии язвительно высказалась Собчак.



Бузова оконфузилась с выпавшей из платья грудью0

Бузова оконфузилась с выпавшей из платья грудьюinstagram.com / @ne_buzova86

Мале, 9 января. Певица и телеведущая Ольга Бузова случайно опубликовала фотографию, на которой видна выпавшая из платья грудь. Звезда тут же удалила снимок, но он уже распространился по Сети.

Знаменитость отдыхает на Мальдивах, празднуя бракосочетание с Давидом Манукяном. После романтического ужина в компании любимого она решила сфотографироваться в элегантном платье. На опубликованном снимке ведущая опирается на деревянное ограждение, томно прикрывая глаза. При этом грудь Бузовой "зажила" собственной жизнью и "выскочила" из глубокого декольте.

@buzova86 / Prt Scr instagram.com

Звезда удалила фото, как только заметила свой конфуз. Теперь в фотоотчете с Мальдив остались лишь романтические кадры, приседания и качание пресса с утра, разбор "мальдивской" косметички, фотогеничные коктейли и прогулка на катере. Звезда делится фотографиями с завидной регулярностью – так, что некоторые подписчики даже устали от бесконечных публикаций и Stories.

Сыгранная на Мальдивах свадьба не имеет силы на территории России, так что Бузова и Манукян, скорее, отрепетировали вступление в брак. Известный таролог ранее заявила, что не верит в реальное бракосочетание знаменитостей, и предрекла им скорый разрыв.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
Ответить
ну все мир упал, кому она нужна эта титюлька
1
новости партнеров
По теме

Когда россиянам могут заблокировать счета: ответ Банка России

В ЦБ назвали условия

Как власти увеличат выплаты работающим пенсионерам: СМИ назвали варианты

Озвучены три возможных сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей