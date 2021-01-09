Звезда "Великолепного века" стала матерью во второй раз

Звезда "Великолепного века" стала матерью во второй раз
Мерьем Узерли. Фото: Gerald Matzka/ZB/www.globallookpress.com
У актрисы родилась еще одна дочь

Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан в популярном сериале "Великолепный век", родила второго ребенка. Радостной новостью актриса поделилась с поклонниками в личном инстаграм-аккаунте.

Узерли рассказала, что 8 января у нее родилась дочь. Малышку назвали Лили Кои.

"Лара (первая дочь – прим. ред.), папа и я счастливы приветствовать тебя в нашей семье. Мы безмерно рады, что ты присоединилась к нам", – трогательно написала актриса.

Текст Мерьем сопроводила фотографиями с новорожденной. На первом снимке 37-летняя женщина кормит дочь грудью, а на втором нежно прижимает ребенка к себе.

Подписчики Узерли пришли в восторг от этой новости. Комментарии наводнили теплые поздравления и пожелания.

"Поздравляю от всей России", "Будьте счастливы", "Мои искренние поздравления", "Здоровья маме и малышке", – написала русскоговорящая часть аудитории актрисы.

Напомним, в 2014 году у Мерьем Узерли родилась первая дочь – Лара. По некоторым данным, отцом девочки является турецкий бизнесмен Джан Атеш. Пара рассталась в 2013 году. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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