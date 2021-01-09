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Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан в популярном сериале "Великолепный век", родила второго ребенка. Радостной новостью актриса поделилась с поклонниками в личном инстаграм-аккаунте.
Узерли рассказала, что 8 января у нее родилась дочь. Малышку назвали Лили Кои.
"Лара (первая дочь – прим. ред.), папа и я счастливы приветствовать тебя в нашей семье. Мы безмерно рады, что ты присоединилась к нам", – трогательно написала актриса.
Текст Мерьем сопроводила фотографиями с новорожденной. На первом снимке 37-летняя женщина кормит дочь грудью, а на втором нежно прижимает ребенка к себе.
Подписчики Узерли пришли в восторг от этой новости. Комментарии наводнили теплые поздравления и пожелания.
"Поздравляю от всей России", "Будьте счастливы", "Мои искренние поздравления", "Здоровья маме и малышке", – написала русскоговорящая часть аудитории актрисы.
Напомним, в 2014 году у Мерьем Узерли родилась первая дочь – Лара. По некоторым данным, отцом девочки является турецкий бизнесмен Джан Атеш. Пара рассталась в 2013 году.
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