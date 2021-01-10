Умерла звезда сериала "Простые истины"

Умерла звезда сериала "Простые истины"
Скорая помощь. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер скончался на 42 году жизни

В мире кино и театра произошла настоящая трагедия. Из жизни ушел популярный артист Максим Браматкин. Актер играл во многих известных российских сериалах и за относительно недолгую карьеру успел завоевать любовь зрителя.

О печальном событии рассказал товарищ знаменитости режиссер Донатас Грудович. На личной странице в "Фейсбук" он почтил память друга и поделился личными переживаниями. Оказалось, коллега по звездному цеху предчувствовал, что с Максимом может произойти нечто непоправимое, однако так и не успел поддержать друга.

Грудович не стал говорить о причинах скоропостижной смерти, однако по предварительным данным издания "Московский комсомолец", жизнь знаменитости унес гипертонический криз.

Браматкин появился на свет 5 января 1980 года. Больше всего артист запомнился зрителям своими работами в популярных телесериалах "Магомаев" и "Простые истины". Всего Максим снялся более чем в 60 кинолентах. Также артист много играл в театре, в частности, на площадке Театра им. Вахтангова. Кроме того, Браматкин пробовал себя в качестве режиссера и сценариста – несколько лет назад вышла его работа "Соседи".

Ольга ФЕДОРОВА

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