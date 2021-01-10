Семья старается скрывать детали жизни маленькой Милы

Внимание публики уже долгое время приковано к семейству Анастасии Заворотнюк – с тех пор, как стало известно о болезни актрисы, зрители рады любой весточке о ней и ее близких. Накануне старшая наследница "Прекрасной няни" Анна немного рассказала о сестренке Миле.



По словам девушки, у малышки все хорошо – девочка растет и радует своих родных. Осенью Мила справила свой второй день рождения. Напомним, наследница появилась в союзе актрисы с ее нынешним мужем фигуристом Петром Чернышевым.

"Растет маленькая принцесса", – рассказала в беседе с подписчиками на своей странице в "Инстаграм" Анна.

Также девушка поделилась переживаниями по поводу тяжелого заболевания родительницы. Анна заверила, что близкие Заворотнюк верят только в лучшее и надеются победить страшный недуг.

К слову, недавно вокруг звездного семейства разгорелся скандал. Ходили слухи, что муж Заворотнюк провел Рождество в компании другой женщины.