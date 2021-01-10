Назван пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха

Назван пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха
Лиза Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ждать пополнения в семействе осталось недолго

Свадьба артистки Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха стала настоящей сенсацией минувшего года. По мнению известного экстрасенса Александра Кинжинова, в этом году влюбленных ждет новое радостное событие – на свет появится наследница.

Кроме того, участник "Битвы экстрасенсов" в беседе с журналистами издания "Антенна-Телесемь" заявил: серьезная разница в возрасте не станет помехой для построения крепкой и счастливой семьи. Несмотря на то, что многие завистники злорадствовали по этому поводу (Илья старше Лизы на 22 года), знаменитости будут жить в любви и взаимопонимании.

Маг подчеркнул, что на сегодняшний день пара Авербуха и Арзамасовой является самой крепкой в сфере шоу-бизнеса, который так богат на бесконечные разводы и расставания, пишет "Семь дней".

Кстати, недавно бывшая жена Авербуха высказалась о его свадьбе. Ирина Лобачева считает, что экс-супругу не стоит оформлять имущество на молодую возлюбленную.

Ольга ФЕДОРОВА

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