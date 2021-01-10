Звезду "Универа" распекли за экстремально откровенное фото

Звезду "Универа" распекли за экстремально откровенное фото
Анна Хилькевич. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На этот раз артистка решила сняться в одном бюстгальтере

Актриса Анна Хилькевич спровоцировала жаркие споры новой публикацией. Знаменитость снялась на фоне окна в весьма откровенном образе. Отсутствие детали нижнего белья многим показалось слишком вульгарным. Впрочем, нашлись и те, кто поддержали смелую артистку.

Новый снимок выполнен в черно-белых тонах. Звезда "Универа" снялась вполоборота. Актриса придерживает рукой разметавшиеся по спине волосы. Свежую публикацию артистка сопроводила размышлениями на тему того, можно ли выкладывать такие провокационные фотографии, находясь в статусе мамы. По мнению Хилькевич, еще как можно. Артистка призвала всех мамочек следить за своей внешностью и делать красивые фотографии.

В комментариях под постом некоторые пользователи Сети задались вопросом, зачем демонстрировать свою красоту всему свету. По мнению ряда подписчиков артистки, публикация таких откровенных фотографий не красит женщину.

"В наш век ничего интимного, ничего сакрального не осталось", "Зачем выставлять свое тело на всеобщее обострение?", "Я против таких фото", "Я бы своей жене не позволил выставлять полуобнаженные фотки", – негодуют комментаторы.

К слову, недавно народ засмеял обнажившуюся Хилькевич. Необычный "подарок" от актрисы весьма удивил пользователей Сети. 

Ольга ФЕДОРОВА

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