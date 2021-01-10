Привело в тюрьму: звезда "Дома-2" рассказала о начале сомнительной карьеры

Привело в тюрьму: звезда "Дома-2" рассказала о начале сомнительной карьеры
Тюрьма. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Заключение сильно сказалось на жизни знаменитости

Анастасия Дашко была одной из самых ярких звезд "Дома-2" первого поколения. Девушка покинула скандальную телестройку более 10 лет назад. Имя Анастасии снова прогремело в СМИ после того, как знаменитость упекли за решетку. Теперь Дашко решилась рассказать, что привело ее на кривую дорожку.

После завершения "карьеры" участницы шоу девушка жила в Челябинске вместе со своим молодым человеком. Семья не бедствовала, но нехватка денег ощущалась. В итоге Анастасия решила пойти трудиться. Девушка успешно осваивала профессию ведущей и проводила корпоративы. Однако молодого человека такой род деятельности не устроил, и Дашко пришлось искать себя на новом поприще.

Анастасия некоторое время проработала в сфере рекламы. Позже череда событий вывела ее на бизнес, связанный с железобетонными изделиями. В какой-то момент девушка оказалась втянута в мошеннические схемы, за что ей и пришлось поплатиться своей свободой. Звезда "Дома-2" уверена, что отправилась за решетку только из-за своей медийности – обычно за такие проступки можно отделаться условным сроком.

Откровениями знаменитость поделилась на личной странице в "Инстаграм". Тема тюремного заключения является очень тяжелой для девушки, однако со временем она обещала подробно рассказать об этом периоде своей жизни.

К слову, сейчас Анастасия вместе с любимым занимаются транспортным бизнесом. Девушка решила начать все с чистого листа.

Ольга ФЕДОРОВА

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