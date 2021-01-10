Телеведущий признался, что программа потеряла всякий смысл

Вячеслав Манучаров высказал свое мнение о новогодних программах на телевидении. Артист считает, что раньше "голубые огоньки" были интереснее, сейчас же формат себя исчерпал. По его словам, современные шоу – это "фастфуд".

"Это абсолютный ад",

– признался телеведущий Елене Ханге в ее ютуб-шоу.

Манучаров добавил, что в начале 2000-х появиться на шоу было почетно. Считалось, что приглашенных артистов признавали, это был символ успеха и популярности. Теперь же программы – это смесь человеческих отходов и пара.

Хотя Манучаров не раз становился героем "голубых огоньков" и этот год исключением не стал.

Телеведущий признался, что ему стыдно говорить об этом. Однако во время записи он получил удовольствие, но позже взглянув на результат, ему стало стыдно. Артист поразился, что стал участником "папье-маше".

Манучаров пожаловался, что на телевидении уже не важен талант, смысл имеет лишь то, что человек популярен среди народа. Из-за таких личностей он отказался от участие в программе перевоплощений.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как изменился Манучаров со времен сериала "Простые истины".