Недвижимость оформлена на общую дочь, но распоряжается роскошным жилищем мать

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус проходил под бдительным вниманием поклонников. Однако экс-влюбленным удалось расстаться без лишнего шума и избежать войн за имущество. Накануне выяснилось, что бывшее семейное гнездышко досталось дочери артистов Насте.



Харламов решил переписать дом на любимую наследницу. Теперь в распоряжении малышки находится шикарный особняк. Элитным жилищем тогда еще семья обзавелась в 2014 году. Особняк, площадь которого превышает 400 квадратных метров, был куплен на деньги резидента "Камеди Клаб".

Дом расположен в популярном у знаменитостей и олигархов поселке на Рублевке. В резиденции маленькой Харламовой четыре этажа, неподалеку находится элитная школа "Президент", где учится Настя.

Как отмечает издание "Комсомольская правда", полы дома отделаны мрамором, а мебель выполнена из натурального дерева и кожи – Кристина и после развода продолжает купаться в роскоши.

Кстати, недавно Асмус заявила, что думала о разрыве с Харламовым больше трех лет.