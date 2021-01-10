Харламов расщедрился: особняк за 100 миллионов остался у Асмус

Харламов расщедрился: особняк за 100 миллионов остался у Асмус
Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недвижимость оформлена на общую дочь, но распоряжается роскошным жилищем мать

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус проходил под бдительным вниманием поклонников. Однако экс-влюбленным удалось расстаться без лишнего шума и избежать войн за имущество. Накануне выяснилось, что бывшее семейное гнездышко досталось дочери артистов Насте.

Харламов решил переписать дом на любимую наследницу. Теперь в распоряжении малышки находится шикарный особняк. Элитным жилищем тогда еще семья обзавелась в 2014 году. Особняк, площадь которого превышает 400 квадратных метров, был куплен на деньги резидента "Камеди Клаб".

Дом расположен в популярном у знаменитостей и олигархов поселке на Рублевке. В резиденции маленькой Харламовой четыре этажа, неподалеку находится элитная школа "Президент", где учится Настя.

Как отмечает издание "Комсомольская правда", полы дома отделаны мрамором, а мебель выполнена из натурального дерева и кожи – Кристина и после развода продолжает купаться в роскоши.

Кстати, недавно Асмус заявила, что думала о разрыве с Харламовым больше трех лет.

Ольга ФЕДОРОВА

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