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Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус проходил под
бдительным вниманием поклонников. Однако экс-влюбленным удалось расстаться без
лишнего шума и избежать войн за имущество. Накануне выяснилось, что бывшее
семейное гнездышко досталось дочери артистов Насте.
Харламов решил переписать дом на любимую наследницу. Теперь в распоряжении малышки находится шикарный особняк. Элитным жилищем тогда еще семья обзавелась в 2014 году. Особняк, площадь которого превышает 400 квадратных метров, был куплен на деньги резидента "Камеди Клаб".
Дом расположен в популярном у знаменитостей и олигархов поселке на Рублевке. В резиденции маленькой Харламовой четыре этажа, неподалеку находится элитная школа "Президент", где учится Настя.
Как отмечает издание "Комсомольская правда", полы дома отделаны мрамором, а мебель выполнена из натурального дерева и кожи – Кристина и после развода продолжает купаться в роскоши.
Кстати, недавно Асмус заявила, что думала о разрыве с Харламовым больше трех лет.
Об этом сообщил штаб Тихановской