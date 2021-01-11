Лысеющая звезда "Дома-2" кинулась к врачам

Лысеющая звезда "Дома-2" кинулась к врачам
Кристина Бухынбалтэ. Фото: instagram.com/buhinbalta0894
По словам участницы скандального телепроекта, всему виной – сильный стресс

На своей инстаграм-странице Кристина Бухынбалтэ рассказала поклонникам о том, что сейчас она переживает непростой период. Из-за постоянных переживаний у девушки начали выпадать волосы.

В результате на макушке звезды "Дома-2" образовалась лысина. В разделе "сторис" Бухынбалтэ опубликовала снимок, подтверждающий ее слова.

"А вот и результат моих нервов", – отметила Кристина.

Девушка сообщила, что уже обратилась к врачу-трихологу – специалисту, который занимается проблемами с волосяным покровом. Она боится, что если не выйдет из стрессового состояния, то вовсе облысеет.

Также из-за стресса у Бухынбалтэ начались проблемы со сном. Кроме того, у участницы телепроекта сбился режим питания.

"Только к вечеру появляется аппетит", – посетовала девушка.

На этом список неприятных последствий постоянных переживаний не закончился. Вдобавок ко всему, настроение Кристины испортилось. Звезда "Дома-2" потеряла всякий интерес к происходящему. Свое ужасное состояние Бухынбалте связала с неблагоприятной обстановкой на телепроекте.

Ранее стало известно, что шоу "Дом-2" закрыли. Причина была связана с тем, что аудитория телеканала ТНТ изменилась, а формат проекта изжил себя. 

Однако позже выяснилось, что передача окончательно не пропадет с экранов, а лишь поменяет формат. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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У проституток теперь есть поклонники и они звезды. Горшочек! Не вари!
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