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Скончалась первая жена Василия Шукшина. Мария Шумская умирала в муках, а врачи только отмахивались, ссылаясь на нехватку мест в больницах, рассказал ее опекун, в прошлом ученик Владимир Ковалев.
Он вызывал скорую шесть раз. Медики измеряли температуру, давление, брали мазки на коронавирус, но реальной помощи не оказали, заявляя, что женщина немолода ( в июле ей исполнилось 90 лет), а у них "все занято".
Так продолжалось несколько дней. И только 2 января Шумскую увезли в больницу. Однако, продержав два часа, "руки все искололи" и вернули домой.
"А она задыхалась, у нее дыхание... На моих глазах умерла",
– сообщил Ковалев накануне по телефону редакции "ЛИСтка". И добавил, что у женщины "зрение было хорошее, она при памяти была", могла хотя бы полгода еще пожить.
Первая жена известного писателя Василия Шукшина умерла в Рождество – 7 января. Похоронили Марию Шумскую через два дня.
"Не выдержало сердце", – написала ранее в соцсети алтайский депутат Ольга Волосовцева. И отметив, что женщина бережно хранила память о знаменитом муже до конца своих дней, добавила, что та "не планировала умирать".
Шукшин и Шумская поженились в 1955 году. Жена не поехала с писателем в Москву. Через два года Василий Макарович решил развестись, но супруга отказалась. Тогда он заявил о потере паспорта, а получая новый, не указал семейное положение.
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