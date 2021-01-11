Первая жена Шукшина умерла в муках

Первая жена Шукшина умерла в муках
Василий Шукшин. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Пожилой экс-супруге известного писателя не оказали нужной медицинской помощи

Скончалась первая жена Василия Шукшина. Мария Шумская умирала в муках, а врачи только отмахивались, ссылаясь на нехватку мест в больницах, рассказал ее опекун, в прошлом ученик Владимир Ковалев.

Он вызывал скорую шесть раз. Медики измеряли температуру, давление, брали мазки на коронавирус, но реальной помощи не оказали, заявляя, что женщина немолода ( в июле ей исполнилось 90 лет), а у них "все занято".

Так продолжалось несколько дней. И только 2 января Шумскую увезли в больницу. Однако, продержав два часа, "руки все искололи" и вернули домой.

"А она задыхалась, у нее дыхание... На моих глазах умерла",

– сообщил Ковалев накануне по телефону редакции "ЛИСтка". И добавил, что у женщины "зрение было хорошее, она при памяти была", могла хотя бы полгода еще пожить.  

Первая жена известного писателя Василия Шукшина умерла в Рождество – 7 января. Похоронили Марию Шумскую через два дня.

"Не выдержало сердце", – написала ранее в соцсети алтайский депутат Ольга Волосовцева. И отметив, что женщина бережно хранила память о знаменитом муже до конца своих дней, добавила, что та "не планировала умирать". 

Шукшин и Шумская поженились в 1955 году. Жена не поехала с писателем в Москву. Через два года Василий Макарович решил развестись, но супруга отказалась. Тогда он заявил о потере паспорта, а получая новый, не указал семейное положение.

Полина ДОРОЖКИНА

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