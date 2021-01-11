Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, крайне возмущена тем, что все хотят увидеть фотографии ее онкобольной матери. Девушка высказалась по этому поводу на личной инстаграм-странице.
В разделе "сторис" Анна решила пообщаться с поклонниками. Один из подписчиков поинтересовался, как семье Заворотнюк удается так тщательно скрывать звезду сериала "Моя прекрасная няня". Примечательно, что с начала тяжелой болезни в Сети не появилось ни одной фотографии актрисы.
"Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности", – отметила девушка.
Анна призвала поклонников артистки проявить эмпатию и перестать докучать ее расспросами о матери. Вместо этого наследница актрисы посоветовала людям посмотреть на картины великих художников, чтобы поспособствовать своему духовному развитию.
Ранее, общаясь с подписчиками, Анна все-таки ответила на вопрос о состоянии звездной матери. Девушка заявила – Анастасия до сих пор страдает от тяжелого недуга, но все близкие не теряют надежды, что она в конечном итоге поправится.
Также старшая дочь актрисы рассказала о сестре Миле. Напомним, 2-летняя девочка появилась в браке Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева.
России еще предстоит сразиться с противниками трубопровода