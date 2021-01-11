Дочь Заворотнюк взбесилась из-за обсуждения фото онкобольной актрисы

Дочь Заворотнюк взбесилась из-за обсуждения фото онкобольной актрисы
Анастасия Заворотнюк. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка не понимает, почему общественности так интересно чужое горе

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, крайне возмущена тем, что все хотят увидеть фотографии ее онкобольной матери. Девушка высказалась по этому поводу на личной инстаграм-странице.

В разделе "сторис" Анна решила пообщаться с поклонниками. Один из подписчиков поинтересовался, как семье Заворотнюк удается так тщательно скрывать звезду сериала "Моя прекрасная няня". Примечательно, что с начала тяжелой болезни в Сети не появилось ни одной фотографии актрисы.

"Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности", – отметила девушка.

Анна призвала поклонников артистки проявить эмпатию и перестать докучать ее расспросами о матери. Вместо этого наследница актрисы посоветовала людям посмотреть на картины великих художников, чтобы поспособствовать своему духовному развитию.

Ранее, общаясь с подписчиками, Анна все-таки ответила на вопрос о состоянии звездной матери. Девушка заявила – Анастасия до сих пор страдает от тяжелого недуга, но все близкие не теряют надежды, что она в конечном итоге поправится.

Также старшая дочь актрисы рассказала о сестре Миле. Напомним, 2-летняя девочка появилась в браке Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева.

Анастасия ГОРЮНОВА

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