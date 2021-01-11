Дочь Валерии рассказала о своем психическом расстройстве

Дочь Валерии рассказала о своем психическом расстройстве
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка откровенно пообщалась с фанатами в личном микроблоге

Дочь певицы Валерии, Анна Шульгина, призналась, что страдает от панических атак. С расстройством психики наследница исполнительницы хита "Часики" столкнулась еще в детстве.

Один из поклонников Анны, известной под псевдонимом SHENA, поинтересовался, как давно у нее возник этот недуг.

"По моим наблюдениям, лет с 10-11 началось", – рассказала девушка.

Причиной послужил серьезный испуг, вызванный опасным поведением какого-то человека. Его личность дочь Валерии предпочла не раскрывать, передает "Пятый канал".

Шульгина призналась – со временем панические атаки происходят все чаще, а приступы постепенно усиливаются.

"То проходит, то накрывает", – пожаловалась она.

SHENA отметила, что ее психическое расстройство необходимо лечить, однако девушка закрывает на это глаза.

Напомним, Анна появилась на свет в браке Валерии и продюсера Александра Шульгина. Также у нее есть двое родных братьев – Артемий и Арсений.

Ранее стало известно о том, что Шульгина перенесла операцию. Причину госпитализации наследница певицы сообщать не стала.

Анастасия ГОРЮНОВА

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