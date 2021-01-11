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Анастасия Мельникова, известная по роли Анастасии Абдуловой в сериале "Улицы разбитых фонарей", подхватила коронавирус. Об этом актриса и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассказала на своей странице ВКонтакте.
Мельникова сообщила, что вирус из Китая добрался не только до нее, но и до ее 18-летней дочери Марии.
"Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем", - заверила артистка.
Анастасия предупредила, что некоторое время она будет менее активна в рабочем плане. Также она не сможет отвечать на все входящие звонки.
Мельникова призвала общественность соблюдать меры предосторожности, поскольку COVID-19 "продолжает гулять по планете". Актриса понадеялась, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону.
"Иначе и быть не может", – отметила она.
Напомним, Анастасия Мельникова сыграла в таких известных фильмах и сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Сонька Золотая Ручка" и других.
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