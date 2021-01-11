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Недавно появились слухи, что 80-летняя Светлана Светличная состоит в отношениях с 37-летним Иваном Николаевым. Заговорили даже о том, что возлюбленные собираются сыграть свадьбу. Сам актер решил расставить все точки над i.
Николаев заявил, что ни о каком романе со звездой кинокартины "Бриллиантовая рука" не может быть и речи. По словам артиста, их со Светличной связывают только рабочие отношения.
"Я снимался с ней в кино 13 лет назад, поддерживал ее в проблемных ситуациях, это моя старшая коллега", – объяснил Иван.
Николаев отметил, что распускаемые слухи негативно влияют на Светлану Афанасьевну, передает издание iReactor.
"Она страдает от таких слухов. Это настолько мерзко и огорчительно, что мне нечего сказать", – высказался актер.
Мужчина пообещал, что в скором времени он выпустит видеообращение, в котором еще раз выскажется о "романе" со Светличной.
Некоторое время назад Светлана Афанасьевна призналась, что чувствует себя особенной в компании Николаева. Актриса назвала своего коллегу красивым и умным мужчиной, пишет "Собеседник".
Ранее стало известно о том, что Светличная планирует отдать московскую квартиру соседям.
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