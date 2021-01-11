"Печальное известие": ушел из жизни психиатр из "Битвы экстрасенсов"

Эксперт скончался в 82 года

Умер психиатр, криминалист из "Битвы экстрасенсов", доктор медицинских наук Михаил Виноградов. Его не стало из-за коронавируса.

Специалист скончался  в первый день наступившего года, но известно об этом стало намного позже. Родственники рассказали, что его смерть наступила после продолжительной болезни, но точно ее не называли, отмечает "Комсомольская правда". 

Сначала о смерти эксперта сообщили в группе "Тайная беседка Битвы Экстрасенсов"  во "ВКонтакте". Там написали о "печальном известии" – уходе из жизни наблюдателя в ранних сезонах "Битвы экстрасенсов".

Подписчики выразили сочувствие и соболезнования, отметив качества эксперта: "Жаль, хороший врач, талантливый, умный",  "Очень жаль... интеллигент с большой буквы!",  "Без него ушло ощущение научного эксперимента из этого проекта". Сожалеют об уходе специалиста и пользователи "Инстаграм".

Информацию о кончине Михаила Виноградова подтвердили в основанном им Центре психологической помощи в экстремальных ситуациях. Причиной смерти психиатра стал коронавирус, рассказал телеканалу "360" источник в экстренных службах.

Ранее "Утро.ру" писало о загадочных гибелях участников "Битвы экстрасенсов".Жизнь нескольких ясновидящих и колдунов из телешоу оборвалась внезапно.

Полина ДОРОЖКИНА

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