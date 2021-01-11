Звездного фотографа задевают слухи о том, что артистка полностью обеспечивала его

Экс-супруг Полины Гагариной, Дмитрий Исхаков, резко ответил на комментарий подписчицы касательно его материальной зависимости от жены. Фотографа возмутил тот факт, что его считают альфонсом.

Одна из пользовательниц Сети поинтересовалась, как теперь сложится жизнь Исхакова без материальной поддержки звездной жены. Напомним, в конце 2020-го года Дмитрий и Полина официально разорвали отношения.

Ходили слухи, что развод был связан с существенной разницей в доходах супругов. Полина якобы зарабатывала в несколько раз больше мужа, обеспечивая всю семью.

"Да что, блин, в головах у этих людей?!" – вспылил мужчина.

Звездный фотограф никак не может понять, зачем взрослые, уже состоявшиеся личности копаются в чужом грязном белье, распуская сплетни.

"Этот мир болен!" – заключил Исхаков.

Ранее появилась новость о том, что после развода Дмитрий погряз в долгах. По некоторым данным, бывший муж Гагариной должен выплатить около 100 тысяч рублей.

Также стало известно, за какое имущество будут бороться Исхаков и Гагарина. Сообщается, что общая стоимость нажитого в браке составила 200 миллионов рублей.