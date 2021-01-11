Стало известно об улучшении состояния Грачевского

Худрук "Ералаша" пошел на поправку

71-летний режиссер Борис Грачевский выведен из медикаментозного сна. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.

По словам женщины, решение врачей вызвано необходимостью проведения полноценного лечения для Грачевского, передает "Лайф".

Как отметил актер Владимир Долинский, состояние худрука "Ералаша" стабилизировалось.

Напомним, ранее Грачевского госпитализировали в одну из столичных больниц с 75-процентной пневмонией. Позднее медики приняли решение о введении пациента в состояние искусственной комы, передает РИА Новости.

Егор МАЛКОВ

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