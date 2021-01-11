Даты проведения песенного конкурса названы, обо всех правилах сообщат позже

COVID-19 не помешает проведению "Евровидения" в 2021 году. Это мероприятие "обязательно состоится", заверили его организаторы.

Международный песенный конкурс "определенно будет", сообщил BBC комментатор трансляции Грэм Нортон. И добавил, что при этом нужно будет соблюдать определенные правила.

Если участники не приедут в Роттердам "из-за текущей пандемии", а также в случае "пребывания в карантине на месте" или должны будут изолироваться, когда доберутся туда, то могут быть использованы их заранее, в реальном времени, записанные выступления (как это было бы на конкурсе) – без внесения каких-либо изменений в вокал или какую-либо часть самого номера.

Кроме того, вряд ли "Евровидение-2021" будет проходить на стадионе, рассчитанном на 20 тысяч человек, отметил Нортон. Конкурс состоится 22 мая.

О проведении мероприятия в последнем весеннем месяце без особых изменений, но без указания, как точно это будет выглядеть, рассказал и организатор Ситсе Баккер. По его словам, решение примут не раньше середины февраля.

На 22 мая назначен финал конкурса. До этого – 18 и 20 мая – пройдут два полуфинала, передает NL Times.

Об одном из новых правил "Евровидения-2021" сообщалось во второй половине ноября прошлого года. По нему, каждый участник должен заранее записать свое выступление живьем. За тем, как это происходит, будут наблюдать по прямому соединению организаторы мероприятия. Номер, снятый в три дубля, необходимо предоставить до начала конкурса.