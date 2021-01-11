Под капельницей: Петросяну понадобилась помощь медиков

Под капельницей: Петросяну понадобилась помощь медиков
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото появились в соцсети

Российский юморист Евгений Петросян поведал о своем здоровье. Комик признался, что на регулярной основе делает капельницы для укрепления сосудистой системы – за последние несколько лет это стало у звезды "Кривого зеркала" довольно частой процедурой.

За помощью к медикам сатирик обращается минимум раз в год – все зависит от того, как Петросян себя чувствует. Артист считает, что крайне важно уметь прислушиваться к своему организму и распознавать надвигающуюся "бурю".

"Он, организм, многое нам подсказывает. Надо только уметь распознавать его сигналы", – написал артист.

Петросян сопроводил пост публикацией из столичного медучреждения, на которой сидит в кресле пациента в процедурном кабинете.

В комментариях под постом, который артист опубликовал в "Инстаграм", подписчики пожелали своему кумиру долголетия и крепкого здоровья, так как Петросяну еще предстоит заниматься воспитанием родного сына, который родился совсем недавно.

Ранее сообщалось о том, что Петросян оказался в "черном списке" Федеральной налоговой службы за крупный долг в размере 418 тыс. рублей.

Егор МАЛКОВ

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