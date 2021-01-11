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Лена Миро провела параллель между бывшими и нынешними возлюбленными Гарика Харламова и Сергея Жигунова. Блогер пришла к выводу, что оба артиста после разрыва выбирали себе женщин, похожих на предыдущих пассий.
Осенью прошлого года стало известно о расставании Гарика Харламова и Кристины Асмус. Спустя некоторое время поползли слухи, что юморист начал встречаться с Екатериной Ковальчук, с которой они вместе снимались в комедии "Гусар". Увидев фото актрисы, многие заметили, что она внешне похожа на звезду "Интернов".
Что касается Сергея Жигунова, то у него был роман с Анастасией Заворотнюк. Спустя несколько лет возлюбленные расстались. Сейчас артист состоит в отношениях с Викторией Ворожбит. Нетрудно заметить, что журналистка тоже имеет сходства во внешности с бывшей избранницей Жигунова.
Миро заявила – Асмус и Заворотнюк связывает то, что их бывшие мужчины искали себе избранниц одного типажа.
"Он любит типаж. Один-единственный типаж, в рамках которого все женщины взаимозаменяемы", – объяснила блогер.
Ранее стало известно о том, что Асмус сделала неожиданное признание о разрыве с Харламовым.
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