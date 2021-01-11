Стало известно о связи Асмус и Заворотнюк

Стало известно о связи Асмус и Заворотнюк
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрис назвали "заложницами" своего типажа

Лена Миро провела параллель между бывшими и нынешними возлюбленными Гарика Харламова и Сергея Жигунова. Блогер пришла к выводу, что оба артиста после разрыва выбирали себе женщин, похожих на предыдущих пассий.

Осенью прошлого года стало известно о расставании Гарика Харламова и Кристины Асмус. Спустя некоторое время поползли слухи, что юморист начал встречаться с Екатериной Ковальчук, с которой они вместе снимались в комедии "Гусар". Увидев фото актрисы, многие заметили, что она внешне похожа на звезду "Интернов".

Что касается Сергея Жигунова, то у него был роман с Анастасией Заворотнюк. Спустя несколько лет возлюбленные расстались. Сейчас артист состоит в отношениях с Викторией Ворожбит. Нетрудно заметить, что журналистка тоже имеет сходства во внешности с бывшей избранницей Жигунова.

Миро заявила – Асмус и Заворотнюк связывает то, что их бывшие мужчины искали себе избранниц одного типажа.

"Он любит типаж. Один-единственный типаж, в рамках которого все женщины взаимозаменяемы", – объяснила блогер.

Ранее стало известно о том, что Асмус сделала неожиданное признание о разрыве с Харламовым. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Когда по "Северному потоку - 2" пустят газ: ответ эксперта

России еще предстоит сразиться с противниками трубопровода

Досрочная пенсия в 2021 году: кто имеет право

Льготы есть даже у некоторых женщин с двумя детьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей