Телеведущая продолжает бросать себе вызов

Регина Тодоренко шокировала поклонников новостью о том, что она чуть не утонула в процессе катания на серфе. Звезду "Орла и решки" обуяла паника, когда на нее обрушились большие волны.

Телеведущая рассказала, что причина опасного инцидента кроется в недостатке опыта.

"Я – вечный серф-ученик, так как занимаюсь всего раз в год по 3 недели", – объяснила Регина.

Во время беременности у Тодоренко и вовсе не было возможности встать на доску, поэтому она не очень уверенно держится на воде.

Телезвезда призналась, что волны высотой выше полутора метров представляют для нее особую опасность. Видя надвигающуюся водяную стену, Регина начинает паниковать и терять бдительность. Так произошло и в этот раз.

Также Тодоренко отметила, что ее доска не предназначена для резких маневров.

"Слава Богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана", – сообщила блогер.

Телеведущая добавила, что она не намерена сдаваться. Несмотря на страх, жена Влада Топалова будет и дальше вставать на серф.

Ранее Регина отреагировала на слухи о разрыве с экс-солистом группы Smash.