Артистка продемонстрировала достоинства своей стройной фигуры

Как и многие российские знаменитости в период новогодних праздников, актриса Наталья Рудова, прославившаяся после исполнения одной из главных ролей в сериале "Татьянин день", решила отдохнуть на пляжах Дубая. В социальных сетях она делится фотографиями отдыха с поклонниками.

Последняя публикация звезды вызвала у народа массу восторга: на ней Наталья позирует в миниатюрном желтом бикини в бассейне. Актриса хвастается пышным декольте и плоским животом. За считанное время публикация собрала сотни восторженных комментариев и больше сотни тысяч "лайков".

Снимок также оценили и звезды российского шоу-бизнеса. Актриса Дарья Повереннова сделала Рудовой комплимент по поводу фигуры. Певица Дакота и телеведущая Ольга Бузова также не смогли пройти мимо публикации, отметив, что фотография им очень понравилась.

Поклонники в свою очередь высказались на счет снимка крайне одобрительно, но некоторые сделали это немного язвительно.

"О!!! Вот тут да.... Не то, что у Бузовой", "Интересно грудь своя?", "А почему на первой фотке вода синяя? Это специальный реагент для бассейнов, чтобы видеть кто и где ... ...?", – комментируют люди (орфография и пунктуация сохранены).

Кто-то же указал, что помнит Наталью еще по старым сериалам, отметив, что с тех пор актриса практически не изменилась.

К слову, многие из артистов, принимавших участие в сериале "Татьянин день" не сильно поменялись. "Утро.ру" рассказало, как сложилась жизнь звезд картины спустя годы.