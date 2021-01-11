До исполнения пророчества остались считанные годы

Мария Шукшина вспомнила слова известного российского прорицателя монаха Авеля. По словам жившего несколько веков назад старца, "царь придет в Россию в 2024 году".



Приход пока неизвестного властителя знаменует серьезные перемены к лучшему в нашем государстве. Более того, мудрец екатерининских времен даже обозначил точную дату сего события – воцарение нового правителя должно свершиться 21 сентября, в день Рождества Богородицы.

Шукшина не просто так обратила внимание на пророчество Авеля. Предсказания этого монаха ранее уже исполнялись. Так, он точно указал, сколько будет править Павел I – наследник Екатерины Великой просидел на троне всего четыре года, четыре месяца и четыре дня. В эфире передачи "Царьград. Главное" Шукшина отметила, что считает слова провидца весьма весомыми.

Ранее стало известно, какие пророчества сделали православные старцы о коронавирусе. Верующим напомнили об испытании Божьем.