Уже несколько артистов, состоящих в близких отношениях с мэтром, не стало

МХТ имени Чехова который месяц находится под пристальным вниманием прессы и зрителей. И дело не в новых постановках, а в череде трагедий, обрушившихся на звезд культурного учреждения. По мнению некоторых особо впечатлительных работников театра, не исключено, что артистов на тот свет забирает скончавшийся несколько лет назад худрук Олег Табаков.



Такие мысли на деятелей культуры навела трагическая аура, поселившаяся в стенах учреждения. Только сегодня проходит прощание с артистом Валерием Хлевинским. Артист из киноленты "Большая перемена" скончался 7 января.

Во время траурной церемонии прощания с погасшей театральной звездой актер Михаил Пореченков намекнул на мистику в его уходе. Православные верят, что, если до 40 дней в доме два покойника – это не добрый знак, и стоит ждать третьей смерти. Напомним, 2 декабря этот мир покинул Борис Плотников – близкий друг Валерия Хлевинского. 40 дней со дня смерти Плотникова было 10 января. Хлевинский скончался 7 января.

Такая печальная математика наводит некоторых работников театра на страшные мысли. В стенах культурного заведения даже стали шептаться о том, что артисты уходят из жизни "по желанию" ныне покойного Олега Табакова – Хлевинский и Плотников были близки с худруком, пишет издание "Дни.ру". Возможно, мэтр соскучился по своим друзьям и забрал их на тот свет.