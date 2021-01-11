Певица решила дать деньги родственникам, чтобы хоть как-то исправить ситуацию

Композитора Владимира Шаинского не стало в конце декабря 2017 года. До сих пор на месте его могилы родственники не смогли установить памятник в честь знаменитого музыканта – они рассказали, что денег на это попросту не смогли найти.

Сейчас, как писали журналисты, на месте захоронения даже нет надгробной плиты. Оттуда убрали оградку, а саму могилу засыпали песком. Единственное, что указывало на то, что на этом месте похоронен Владимир Шаинский был старый портрет, который поблек из-за времени.

Когда об этом узнала Алла Пугачева, которая начинала свой творческий путь именно с песен композитора, она решила исправить ситуацию. Как рассказал близкий к семье источник на программе "Прямой эфир", сын Шаинского получил от Примадонны деньги на установку памятника.

На создание мемориала потребовалось два миллиона рублей. Также родные намереваются провести благотворительный концерт в память о Шаинском, на котором соберут деньги для проведения работ.

Из родных музыканта в России остался только сын Вячеслав. Он будет заниматься вопросом установки памятника. Старший сын Иосиф давно живет в Израиле, а вдова Светлана находится в США вместе с дочерью Анной.