"Пока меня спасли": экс-жена Аршавина готовится к смерти

"Пока меня спасли": экс-жена Аршавина готовится к смерти
Андрей Аршавин. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина рассказала о страшной болезни

Последняя жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина ответила на критику светского блогера Лены Миро, которая обвинила ее неудачной пластике носа. Женщина призналась, что вынуждена прикрывать лицо рукой из-за изменений, но вызванных не вмешательством хирургов, а серьезной аутоиммунной болезнью. 

Миро заявляла, что Казьмина попросту пытается привлечь к себе внимание бывшего супруга заявлениями о страшном недуге. 

"Болезнь и недуг – далеко не лучшие моменты в жизни обратить внимания бывшего супруга. Мужчине нужна здоровая женщина. И это нормально. Поэтому не перебарщивай", – написала экс-жена Аршавина. 

В комментариях люди пожелали женщине здоровья, отметив, что Миро отличилась нелестными высказываниями и в адрес покойной Юлии Началовой, когда та лежала при смерти в больнице. Блогер, по их словам, писала, что певица здорова, а больничную палату занимает ради пиара. 

Казьмина прокомментировала замечание подписчиков, указав, что после появления у нее болезни все чаще думает о судьбе Началовой. 

"Просто пока меня спасли. Но впереди еще очень трудный путь, быть может, с печальным концом", – намекнула она на смерть. 

Позже экс-супруга Аршавина опубликовала фото, прикрыв нос рукой. Она отметила, что неопределенность в отношении болезни ее удручает. 

Некоторые заметили, что лицо женщины и правда поменялось, несмотря на то, что определенную часть она прикрыла рукой. В комментариях у нее спросили, что она сделала со скулами – по их мнению, они стали больше. Казьмина сообщила, что это произошло из-за тампонад – марлевых тампонов, которые вводят в ткани ради остановки кровотечения. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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