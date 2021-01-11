Женатый Малахов слился в поцелуе с Барановской

Женатый Малахов слился в поцелуе с Барановской
Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий явно обрадовался вниманию со стороны коллеги

Юлия Барановская – большая любительница интриговать публику кадрами в обнимку с известными мужчинами. На этот раз телеведущая выставила на всеобщее обозрение фотографию, на которой целует Андрея Малахова.

Знаменитость крепко чмокнула коллегу по звездному цеху в щеку. Малахов так обрадовался ласке со стороны телеведущей, что расплылся в широкой улыбке и даже зажмурился от счастья. Тем более, что журналисту посчастливилось приобнять Юлию за оголенные плечи. На встречу с Андреем девушка нарядилась в воздушное платье с полуоткрытой спиной.

Пикантный кадр знаменитость посвятила торжественному событию – сегодня Малахову исполнилось 49 лет. Юлия написала в адрес Андрея много теплых слов и пожелала ему исполнения всего задуманного.

К слову, некоторым показалось, что знаменитость слишком лебезит перед своими коллегами.

"Барановская – такой подлизон ко всем", – пишет один из недоброжелателей.

Впрочем, большинство присоединились к поздравлению Малахова и пожелали ему успехов на всех поприщах жизни.

Напомним, в прошлом месяце артистка порадовала публику видеороликом, на котором целуется с певцом Эмином Агаларовым.

Ольга ФЕДОРОВА

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