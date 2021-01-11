Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
Юлия Барановская – большая любительница интриговать публику
кадрами в обнимку с известными мужчинами. На этот раз телеведущая выставила на
всеобщее обозрение фотографию, на которой целует Андрея Малахова.
Знаменитость крепко чмокнула коллегу по звездному цеху в щеку. Малахов так обрадовался ласке со стороны телеведущей, что расплылся в широкой улыбке и даже зажмурился от счастья. Тем более, что журналисту посчастливилось приобнять Юлию за оголенные плечи. На встречу с Андреем девушка нарядилась в воздушное платье с полуоткрытой спиной.
Пикантный кадр знаменитость посвятила торжественному событию – сегодня Малахову исполнилось 49 лет. Юлия написала в адрес Андрея много теплых слов и пожелала ему исполнения всего задуманного.
К слову, некоторым показалось, что знаменитость слишком лебезит перед своими коллегами.
"Барановская – такой подлизон ко всем", – пишет один из недоброжелателей.
Впрочем, большинство присоединились к поздравлению Малахова и пожелали ему успехов на всех поприщах жизни.
Напомним, в прошлом месяце артистка порадовала публику видеороликом, на котором целуется с певцом Эмином Агаларовым.
Дальнейшее урегулирование в Карабахе обсудили в Москве
Бывший донецкий шахтер утверждает, что видел атаку истребителя на пассажирский борт