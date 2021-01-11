Как закрытие "Дома-2" повлияло на зарплаты Бузовой и Бородиной

Как закрытие "Дома-2" повлияло на зарплаты Бузовой и Бородиной
Ольга Бузова. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Площадку знаменитостей займут звезды помоложе

Новость о закрытии скандальной телестройки "Дом-2" поразила многочисленных зрителей шоу.  Некогда весьма популярная передача приносила неплохой доход ведущим. Теперь же на ТНТ останется только программа "Бородина против Бузовой", а значит и платить девушкам будут меньше.

Журналистам удалось узнать, что зарплата Ольги Бузовой и Ксении Бородиной сократится вдвое. За оставшееся в эфире шоу ведущие будут получать чуть больше одного миллиона рублей в месяц каждая.

В материальном плане потеря для звезд относительно небольшая – такие деньги они могут заработать за пару-тройку постов в "Инстаграм". Однако уход с российского телевидения грозит знаменитостям падением рейтингов – вот тогда-то и рекламодатели могут поумерить свою щедрость при оплате постов на их страницах в соцсетях.

Между тем, изданию "Комсомольская правда" удалось выяснить, что на знаменитой поляне теперь будут снимать шоу про молодых тиктокеров – для участия в проекте уже набрали ребят в возрасте до 25 лет.

К слову, недавно ведущая "Дом-2" серьезно оконфузилась. Ольга Бузова случайно выложила в интернет пикантную фотографию. Звезда попыталась исправить оплошность, но было поздно.

Ольга ФЕДОРОВА

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