Телеведущий не стал сдерживать захлестнувшие его эмоции

Доктор Александр Мясников заведует московской больницей №17, однако широкому кругу россиян он больше известен как телеведущий и частый гость различных шоу. Некоторых удивляет, как человек успевает руководить медучреждением и сниматься в передачах. Однако самого Мясникова такой интерес приводит в бешенство.



Недавно на ютуб-канале "Россия 1" вышел ролик, где он пообещал ответить на все "неудобные вопросы". Среди них был вопрос о распределении рабочего и медийного времени. На него доктор разразился гневной тирадой. Врач подчеркнул, что не обязан отчитываться перед зрителями о том, насколько эффективно руководит больницей.

Подобный вопрос звучал бы уместно, если бы был задан из уст главы московского Минздрава Алексея Хрипуна, подчеркнул раздраженный специалист. А вот простому обывателю негоже по такому поводу тревожить главврача.

"Почему меня эти вопросы злят? Это сидит ограниченный тупой челок, который считает, что если ты врач – то сиди и выписывай таблетки", - негодует звездный медик.

К слову, недавно доктор дал совет по поводу алкоголя и вакцинации. Известный специалист призвал россиян не злоупотреблять спиртным.