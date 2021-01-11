"Тупой человек": вопрос любопытного зрителя взбесил доктора Мясникова

"Тупой человек": вопрос любопытного зрителя взбесил доктора Мясникова
Александр Мясников. Кадр youtube.com
Телеведущий не стал сдерживать захлестнувшие его эмоции

Доктор Александр Мясников заведует московской больницей №17, однако широкому кругу россиян он больше известен как телеведущий и частый гость различных шоу. Некоторых удивляет, как человек успевает руководить медучреждением и сниматься в передачах. Однако самого Мясникова такой интерес приводит в бешенство.

Недавно на ютуб-канале "Россия 1" вышел ролик, где он пообещал ответить на все "неудобные вопросы". Среди них был вопрос о распределении рабочего и медийного времени. На него доктор разразился гневной тирадой. Врач подчеркнул, что не обязан отчитываться перед зрителями о том, насколько эффективно руководит больницей.

Подобный вопрос звучал бы уместно, если бы был задан из уст главы московского Минздрава Алексея Хрипуна, подчеркнул раздраженный специалист. А вот простому обывателю негоже по такому поводу тревожить главврача.

"Почему меня эти вопросы злят? Это сидит ограниченный тупой челок, который считает, что если ты врач – то сиди и выписывай таблетки", - негодует звездный медик.

К слову, недавно доктор дал совет по поводу алкоголя и вакцинации. Известный специалист призвал россиян не злоупотреблять спиртным.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Руку не подал: Алиев и Пашинян встретились в Кремле

Дальнейшее урегулирование в Карабахе обсудили в Москве

Житель украинского села может доказать причастность Киева к гибели "Боинга" MH17

Бывший донецкий шахтер утверждает, что видел атаку истребителя на пассажирский борт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей