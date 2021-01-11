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Доктор Александр Мясников заведует московской больницей №17,
однако широкому кругу россиян он больше известен как телеведущий и частый гость
различных шоу. Некоторых удивляет, как человек успевает руководить медучреждением
и сниматься в передачах. Однако самого Мясникова такой интерес приводит в
бешенство.
Недавно на ютуб-канале "Россия 1" вышел ролик, где он пообещал ответить на все "неудобные вопросы". Среди них был вопрос о распределении рабочего и медийного времени. На него доктор разразился гневной тирадой. Врач подчеркнул, что не обязан отчитываться перед зрителями о том, насколько эффективно руководит больницей.
Подобный вопрос звучал бы уместно, если бы был задан из уст главы московского Минздрава Алексея Хрипуна, подчеркнул раздраженный специалист. А вот простому обывателю негоже по такому поводу тревожить главврача.
"Почему меня эти вопросы злят? Это сидит ограниченный тупой челок, который считает, что если ты врач – то сиди и выписывай таблетки", - негодует звездный медик.
К слову, недавно доктор дал совет по поводу алкоголя и вакцинации. Известный специалист призвал россиян не злоупотреблять спиртным.
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