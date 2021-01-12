Однако журналистка не намерена бросать профессию

Телеведущая Наиля Аскер-Заде рассказала, что ей начали угрожать после выхода интервью с Александром Лукашенко. Журналистка отметила – она была готова к подобным издержкам профессии.

В личном Телеграм-канале Аскер-Заде заявила, что гневные комментарии затронули не только ее, но и ее детей. По словам журналистки, интернет-пользователи пожелали, чтобы наследникам Наили снились трупы.

Самой телеведущей пожелали гореть в аду вместе с ее сторонниками. Однако, несмотря на весь негатив, она понимает – в журналистике по-другому нельзя.

"Читать такое, конечно, неприятно, но, с другой стороны, раз есть и довольные, и недовольные, причем настолько эмоциональные, понимаешь, что журналистикой занимаешься", – отметила Наиля.

Аскер-заде заявила, что не собирается бросать профессию. Ведущая "России-24" добавила, что она не получила бы подобной отдачи после интервью с какими-либо московскими светскими инфлюенсерами.

Резкая реакция интернет-пользователей была вызвана тем, что многие увидели в интервью с Лукашенко положительное отношение Аскер-Заде к президенту Белоруссии. По мнению некоторых, журналистка не задала главных вопросов, касающихся напряженной обстановки в стране.

Примечательно, что телеканал "Россия-24" ограничил комментарии под данным видео, опубликованном на "Ютубе". Однако судя по количеству отрицательных оценок – за сутки их набралось больше 22 тысяч, против 7 тысяч положительных, – народу не понравилось интервью.

Ранее появилась информация о том, что Наиля Аскер-Заде призналась в симпатии к сыну Александра Лукашенко.