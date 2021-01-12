Аскер-Заде пожаловалась на травлю после интервью с Лукашенко

Аскер-Заде пожаловалась на травлю после интервью с Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако журналистка не намерена бросать профессию

Телеведущая Наиля Аскер-Заде рассказала, что ей начали угрожать после выхода интервью с Александром Лукашенко. Журналистка отметила – она была готова к подобным издержкам профессии.

В личном Телеграм-канале Аскер-Заде заявила, что гневные комментарии затронули не только ее, но и ее детей. По словам журналистки, интернет-пользователи пожелали, чтобы наследникам Наили снились трупы.

Самой телеведущей пожелали гореть в аду вместе с ее сторонниками. Однако, несмотря на весь негатив, она понимает – в журналистике по-другому нельзя.


"Читать такое, конечно, неприятно, но, с другой стороны, раз есть и довольные, и недовольные, причем настолько эмоциональные, понимаешь, что журналистикой занимаешься", – отметила Наиля.

Аскер-заде заявила, что не собирается бросать профессию. Ведущая "России-24" добавила, что она не получила бы подобной отдачи после интервью с какими-либо московскими светскими инфлюенсерами.

Резкая реакция интернет-пользователей была вызвана тем, что многие увидели в интервью с Лукашенко положительное отношение Аскер-Заде к президенту Белоруссии. По мнению некоторых, журналистка не задала главных вопросов, касающихся напряженной обстановки в стране. 

Примечательно, что телеканал "Россия-24" ограничил комментарии под данным видео, опубликованном на "Ютубе". Однако судя по количеству отрицательных оценок – за сутки их набралось больше 22 тысяч, против 7 тысяч положительных, – народу не понравилось интервью. 

Ранее появилась информация о том, что Наиля Аскер-Заде призналась в симпатии к сыну Александра Лукашенко. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Совершенно не понимаю за что окрысились на Наилю.
Когда отлавливают "героев" пишущих оскорбления, они плачут как малые дети, прощения просят, на колени становятся. Позорники. Другие из-за границы воздух портят, вот кто из себя суперменов корчит, знает, что ответственности не понесёт.
Гость
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Женщине угрожать- удел пидоъасов, кем бы она не была.
М
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кастрюли и змагары встрепенулись,до тракториста не дотянуться так давай до журналистки..
был случай в лднр,один такой герой лил гам..о на командиров сопротивления,ну вычислили его,привезли,снимают на видео,так тот едва не писает прилюдно,ему и нож в руки суют,на мол,обещал же зарезать-режь,тот сидит сопли рекой,мужичку под 30ку лет
вот такие они,кастрюли,бойцы невидимого фронта
Гость
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Мерзкая ведущая, облизали друг другу все места,негодяи...
Гость
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Надоела со своими "эксклюзивами", ей обязательно "звезд" подавай мало было ей Чубайса да Кудрина, вот и вляпалась, !
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