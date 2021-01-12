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Владимир Шаинский в последние дни своей жизни был очень плох и сильно страдал. Известный композитор остро нуждался в постоянной медицинской помощи. из-за чего перед кончиной находился в больнице. Об этом сообщила его жена.
По словам Светланы, за день до смерти она испекла любимый пирог супруга и пошла в клинику, чтобы поздравить его с днем рождения. Мужчина успел только выразить радость визитом жены и признаться ей в любви.
Затем состояние композитора ухудшилось настолько, что его поместили в реанимацию. Семью тогда предупредили, что надежды нет – жить Шаинскому осталось недолго, рассказала вдова в студии "Прямого эфира".
Дочка несколько часов говорила ему что-то. А на следующий день – 25 декабря 2017 года – автора многих популярных песен не стало.
В программе Андрея Малахова к 95-летию известного композитора говорили и об установке памятника ему. Родные, коллеги и поклонники так и не сделали этого, хотя со дня смерти прошло больше трех лет.
Также стало известно, что Алла Пугачева передала сыну Владимира Шаинского деньги на установку памятника композитору, с песен которого она начала свой творческий путь. Примадонну поразила запущенность и неухоженность могилы знаменитого композитора – там нет даже надгробной плиты и ограды, всего лишь высокий холм из песка.
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