Наследник актера поделился с поклонниками своими философскими рассуждениями

На личной инстаграм-странице Никита Ефремов поднял тему, касающуюся отношения к смерти. Актер признался – он давно хотел поделиться своими мыслями на этот счет.

По мнению Ефремова, смерть – это важная часть жизни. Она придет в любом случае, поэтому актер посчитал нужным заранее морально подготовиться к уходу.

"Смерть неизбежна, смерть – это данность", – отметил Никита.

По словам сына скандально-известного актера, он имеет неоднозначное отношение к кончине. Одна сторона Ефремова боится смерти, так как считает, что это – своего рода небытие.

Вторая сторона воспринимает смерть как продолжение путешествия души. Никита отметил, что тело является лишь сосудом, имеющим своеобразный срок годности.

"Бывает, когда я вижу невыразимую красоту природы, внимание как бы расплывается, и ощущение моей отдельности от мира пропадает. И смерти, "моей личной", нет", – признался актер.

Ефремов заявил – теперь ему остается выбрать, какую из сторон он примет. И, отталкиваясь от этого, можно будет по-другому переосмыслить вечные вопросы бытия.

Ранее появилась информация о том, что Никита Ефремов раскрыл причины краха своего брака.